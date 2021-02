Finisce in parità il derby emiliano trama nella giornata post partita non si placano le polemiche sull’espulsione nel primo tempo del rossoblù, autore per ildi un fallo da cartellino rosso dopo la decisione dell’arbitro di proseguire.Un episodio che ha di fatto cambiato le sorti del match con uncostretto in dieci dopo il gol die su cui i protagonisti hanno avuto parecchio da sottolineare: “Non si può distruggere una partita così, ilnon doveva intervenire. E’ la terza volta che veniamo penalizzati su episodi del genere e non determinanti” sono state le parole del DS, a cui sono seguite quelle dell’allenatore: “Espulsione inconcepibile, 11 vs 11 non c’è stata partita”.Ma c’è di più: a commentare in maniera onesta la decisione delè stato anche l’allenatore delche con sincerità ha ammesso che il fallo non era da espulsione. Può dunque un errore arbitrale cambiare le sorti del match? Ilha poco da recriminare a se stesso, l’finale non rispecchia totalmente l’andamento della gara giocata tra l’altro in maniera esemplare dall’autore del gol rossoblù,E mentre si continua a parlare dele del suo utilizzo, ildeve già concentrarsi sulla prossima sfida contro ladi sabato prossimo. Non sarà facile ma i rossoblù sembrano aver ritrovato quellae quellacapaci di far la differenza, anche quando il resto si mette contro.