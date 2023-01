Memphis Depay torna ad essere una buona idea per l’Inter, dopo che i nerazzurri già questa estate avevano provato ad interessarsi all’attaccante blaugrana. I discorsi non andarono avanti per le alte richieste economiche del calciatore, fuori portata per i nerazzurri. Dopo qualche mese, però, tutto potrebbe clamorosamente riaprirsi per due motivi: il primo è quello legato allo scarsissimo rendimento di Correa, che spinge l’Inter verso altre soluzioni. Il secondo, invece, riguarda proprio il calciatore olandese, che per adesso è fermo a quota due presenze in campionato con il Barcellona e probabilmente inizia ad averne anche lui abbastanza.



Dalla Spagna parlano di una trattativa di scambio tra i due club, con Correa diretto verso Barcellona e Depay sulla via per Milano. L’Inter al momento non smentisce né conferma, spiegando come per adesso questa idea possa essere definita come “una fantasia”. Per adesso, appunto. Poi vedremo più avanti. Anche perché di mezzo non c’è un agente qualunque, ma uno che qualche mese fa ha reso possibile un’operazione che invece sembrava impossibile: parliamo dell’avvocato Ledure, lo stesso di Lukaku, che cura anche gli interessi di Depay. Ciò che è certo è che tra Inter e Barcellona rischiano di aprirsi parecchi fronti, perché anche quella relativa a Brozovic-Kessié di sicuro non è solo frutto della fantasia.