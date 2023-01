In passato i nerazzurri sono stati spesso criticati per la presenza di pochi italiani in rosa e nell’ undici titolare. Un aspetto spesso finito sotto i riflettori ma che ieri, in occasione della sfida contro il Verona, ha conosciuto una bella variazione al tema. Nella formazione schierata da Inzaghi, infatti, l’Inter ha presentato ben cinque calciatori italiani su 11. Anzi, l’Inter ha fatto di più, chiudendo addirittura i confini all’interno della regione Lombardia, la stessa di appartenenza del club. Darmian, Acerbi, Bastoni, Gagliardini e Dimarco sono tutti lombardi, rispettivamente di Legnano, Cremona, Milano, Bergamo e ancora Milano.



Era già successo, l’ultima volta che l’Inter era scesa in campo con 5 calciatori lombardi titolari su undici era addirittura il 1994, Atalanta - Inter terminata 2-1 in favore della formazione milanese che schierava insieme Zenga, Ferri, Bergomi, Manicone e Fontolan. 29 anni dopo, questa volta a San Siro, i nerazzurri hanno riproposto la stessa situazione, suscitando sicuramente un po’ di felicità nei nostalgici del calcio di un tempo.