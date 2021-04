Il giornalista Marcelo Bechler (lo stesso che 4 anni fa parlò per primo di Neymar al PSG, ndr) ha svelato a TNT Sports Brazil l'offerta che il Paris Saint-Germain ha già presentato a Leo Messi. Secondo le sue informazioni, all'argentino è stato offerto un contratto in bianco per le prossime due stagioni con opzione per il terzo.



Secondo lo stesso reporter brasiliano, il club catalano non ha ancora fatto nessuna mossa nei confronti della Pulce in termini di proposta economica, poiché la situazione finanziaria del club, aggravata dalla pandemia, non consente di competere con cifre da capogiro.