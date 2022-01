Nell'ultimo giorno della sessione di mercato invernale, dalla Germania arriva una bomba per il mercato della prossima estate: il Real Madrid ha un accordo con Kylian Mbappé, che ha un contratto in scadenza con il Paris Saint Germain il 30 giugno. Un'operazione a zero da parte dei Blancos, il cui presidente Florentino Perez da anni insegue il classe 1998 francese. Secondo la Bild, che oggi riporta l'indiscrezione, il Real Madrid garantirà al campione del Mondo del 2018 un ingaggio monstre da 50 milioni a stagione.