Real Madrid e Barcellona non si arrendono: Erling Haaland resta un obiettivo di mercato già per quest'estate. Nonostante il Borussia Dortmund lo abbia dichiarato incedibile, continuano i contratti tra le big spagnole e l'agente del bomber Mino Raiola: il quotidiano As, infatti, fissa un prezzo da capogiro per convincere i gialloneri, ovvero 200 milioni di euro.