Barbara Bonasea, attaccante della Juventus Women e della Nazionale italiana, ha parlato alla rivista 'Undici' della situazione del calcio femminile in Italia, proprio alla vigilia del Mondiale al via domani in Francia. "Vorrei che le donne venissero riconosciute come professioniste, e quindi pagate il giusto per gli sforzi e i sacrifici che fanno, che spesso sono maggiori di quegli degli uomini. Voglio essere ottimista su questo argomento, credo che miglioreremo, anche se lentamente, e raggiungeremo gli obiettivi e i diritti che ci meritiamo. Nessuna rivoluzione si fa all'improvviso, d'altronde. Mondiale? Ho grandi speranze per l'Italia, ma penso che in fondo le favorite siano Inghilterra, Francia e Stati Uniti".