Nelle ultime settimane la Fiorentina di Vincenzo Italiano sta cambiando pelle, passando dal solto 4-3-3 ad un più offensivo 4-2-3-1. E al centro di questo cambiamento diventa fondamentale la figura di un giocatore come Giacomo Bonaventura, ormai sempre più vero leader dei viola. Da sempre il centrocampista viola è al centro di ogni manovra della squadra di Italiano e adesso quest'ultimo, impiegandolo sulla linea della trequarti, gli ha ormai affidato le chiavi del suo gioco: il classe ’89 ha infatti doti che nessun altro possiede nello spogliatoio viola.





Come riportato quest’oggi da La Nazione, il numero 5 viola adesso ricopre il fondamentale ruolo di trequartista, che gli permette di avere molta meno compiti in fase d’interdizione e più libertà in attacco: il tecnico gigliato ha più volte sottolineato come la sua sua duttilità lo renda unico, soprattutto in fase offensiva, viste le sue capacità che gli permettono di giocare sia trequartista che mezzala. Se nei mesi scorsi, dopo le dure parole ai margini Inter-Fiorentina, il rapporto con il club gigliato sembrava incrinato adesso la situazione si è totalmente ribaltatà. Per l'ex Milan si prospetta un'altra stagione stagione ad alto livello, con il desiderio della Fiorentina di rivederlo ancora in maglia viola che cresce sempre di più: la dirigenza gigliata, come riportato dal quotidiano, ha già pronta un’offerta per il rinnovo. Adesso la palla passa al giocatore.