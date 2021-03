: l'ha fatto per 48 volte in 248 presenze, regalando gioie soprattutto ai tifosi di Samp e Reggina, le due piazze in cui ha lasciato il cuore. Eppure l'umiltà è rimasta quella dei primi passi, di chi è nato in un paesino in provincia di Mantova da una famiglia di operai. E' sufficiente una chiacchierata per accorgersi di come alle luci della ribalta, lui, non ci pensi mai.Ora, dopo la carriera da calciatore, la lunga gavetta per diventare allenatore. Ottenuti i patentini fino all'Uefa A, sta studiando per ottenere l'ultimo, il Uefa Pro.. Lo incontriamo dopo il ko delle Pantere sul campo del Lecco: l'amarezza è tanta ma si mischia con l'orgoglio per una prestazione intensa e di qualità. "Sono stato io a chiamare Aimo l'estate scorsa" ci racconta.. "La considero un'esperienza molto positiva, in cui ho imparato tantissime cose. Aimo da 5-6 anni sta facendo molto bene, sta facendo un calcio propositivo, nuovo, da cui c'è da prendere molti spunti".A proposito di calcio nuovo. Impossibile non riavvolgere il nastro di qualche anno,: "Senza un po' di esperienza, qualche problemino o mancanza c'è. E' il primo anno che allena, allena i campioni in una squadra top al mondo. Per allenare in queste situazioni bisogna essere perfetti,Gli obiettivi sono la vittoria del campionato e della Champions, ma secondo me aveva messo in preventivo che durante la stagione ci sarebbero state queste problematiche, la necessità di trovare un gioco fluido e risultati".Da Torino a La Spezia. Nella macchina del tempo, da Brescia a Verona, dove Bonazzoli fu compagno di quelche oggi, in Serie A, sta stupendo tutti: "L'ho incontrato in una delle lezioni a Coverciano: faceva il docente e ci ha parlato di come intende il calcio. Ci ha illustrato tutte le categorie: ha fatto la C a Trapani, poi la B e ora la Serie A. Ha sempre portato avanti le sue idee adattandole alla categoria.".Tra gli ex compagni, però, c'è chi indossa ancora gli scarpini. Come il sempreverde. "Con Fabio eravamo compagni di camera in ritiro: sono contento che giochi ancora, sta facendo bene ed è giusto che continui. Lo stimo molto, è una persona eccezionale, si merita ciò che sta facendo. Samp? Ranieri sta facendo un ottimo lavoro, ormai è quasi salvo, in linea con l'obiettivo".Prima di chiudere, un passo indietro lungo un anno. Marzo 2020: l'arrivo della pandemia. Da tanto non vivevo una quotidianità così, siamo stati anche al sicuro". La speranza, ovviamente, è uscire tornare presto alla normalità. Nella vita, certo, ma anche nel calcio. Ed Emiliano, chiudendo gli occhi, prova a immaginare il suo futuro nel giro di tre anni: "Spero di essere su una panchina. Ho fatto quattro anni tra dilettanti e calcio femminile: quest'anno sto imparando tanto, ma non ho una squadra da condurre in prima persona, è una cosa che mi sta mancando.