Amici fraterni, nonostante la rivalità sul campo. L'attaccante della Salernitana Federico Bonazzoli e il trequartista del Verona Simone Verdi hanno condiviso una pizza nel tunnel degli spogliatoi dell’Arechi, dopo la vittoria dei campani per 2-1 sugli scaligeri. I due, rispettivamente ex Inter ed ex Milan, sono amici dai tempi del Torino e l’anno scorso hanno salvato la Salernitana insieme