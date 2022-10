Davide Nicola, allenatore della Salernitana, parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sul Verona: "Oggi abbiamo trasmesso un messaggio diverso, facendo punti e cercando di fare più velocemente più punti possibile. Oggi è stata una partita davvero molto dura, che ci ha dato l'opportunità di creare una partita diversa. Per cui, noi abbiamo scelto di togliergli quella profondità alle spalle tenendo linee strette e cercando di ripartire contro la squadra che ha meno possesso palla in Serie A. Se Ribery sarà a breve al mio fianco? Noi glielo abbiamo chiesto, vediamo. Ha uno status talmente elevato che può interpretare qualsiasi ruolo, ma sarà il mio presidente a decidere il ruolo però io a lui ho chiesto di averlo vicino. Tra me e il presidente, però, ascolteremo quello che dirà lui".