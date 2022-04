L'autore del gol decisivo per la vittoria della Salernitana, Federico Bonazzoli, ha parlato così ai microfoni di DAZN nel post partita: "Non so descrivere questo sapore, è troppo bello per essere vero. Sono felice per e, la squadra, ma soprattutto per questa gente che ci ha sempre sostenuto e se lo merita. Anche alla mia famiglia e tutti quelli che ci sostengono, come facciamo a non essere riconoscenti loro?".



SALVEZZA POSSIBILE - "Ci abbiamo sempre creduto, l'importante è non farci influenzare nell'andamento. Ora per fortuna c'è una settimana di recupero poi un tour de force. Se ci riusciamo, brioche per tutti!".