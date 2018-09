Zibi Boniek si schiera con la Var e apre ad una clamorosa ipotesi: quella di introdurla in Champions League già nel corso di questa edizione.



Intervenuto telefonicamente nel corso di una trasmissione di TeleNord l'ex centrocampista di Roma e Juventus, oggi presidente della Federcalcio polacca e membro del comitato esecutivo dell'Uefa, ha detto la sua sul mancato utilizzo della video assistenza arbitrale nella massima competizione per club:

"Ora inizia la Champions League e mi meraviglio che possa cominciare senza il Var. Io faccio parte del comitato esecutivo dell'Uefa e ne stiamo discutendo da tempo ma non è così semplice far entrare l'utilizzo della tecnologia in Champions. C'e però una piccola speranza che si possa cominciare ad utilizzare il Var quando inizieranno le partite ad eliminazione diretta".



Forte dell'esperienza avuta nel proprio campionato nazionale, Boniek si proclama quindi uno strenuo sostenitore della tecnologia in campo: "In Polonia lo abbiamo avuto per primi e funziona benissimo. Un arbitro con l'aiuto del Var può stare molto più sereno. Il problema è uno solo, far capire agli arbitri che farsi aiutare dal Var non è ammettere di aver sbagliato".