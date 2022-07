Il vicepresidente della UEFA ed ex giocatore bianconero Zbigniew Boniek ha rilasciato un'intervista a Il Giornale, non lesinando critiche alla squadra del suo passato, al Real Madrid e al Barcellona, le tre della Superlega:



"La Superlega esiste già ed è la Champions, rivista ulteriormente. Quella che volevano imporre dalla sera alla mattina, con un telegramma, era invece un’operazione fatta solo per salvare un’errata gestione di fondi da parte di qualche grande club. Una Superlega fatta per dividersi i soldi tra pochi eletti, senza valorizzare i meriti sportivi. Ma se l’avessero fatta 40 anni fa? Ci sarebbero stati l’Eintracht o la Stella Rossa? Io pensavo che le squadre che volevano la Superlega fossero guidate da supermanager e invece hanno fatto la figura dei dilettanti".