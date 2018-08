Bello di notte, e pure di giorno. La Gazzetta dello Sport ha intervistato un pool di ex juventini, con l'intenzione di definire chi sarà la più temibile avversaria della Juventus. "Cristiano Ronaldo è riuscito ad oscurare i colpi dell'Inter, che ha fatto un mercato davvero clamoroso", ha raccontato Sergio Brio. Ma è Boniek a sintetizzare il pensiero - fuori dal coro - che sorprende tutti: "Roma e Napoli sono avanti all'Inter, però si gioca per il secondo posto". Come a dire: la Juve è troppo avanti.