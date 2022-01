Zbigniew Boniek, vicepresidente UEFA ed ex presidente della federcalcio polacca, parla al Corriere dello Sport: "Vlahovic è un attaccante che parte dai quaranta metri e si carica i difensori sulle spalle, è potente, fa reparto da solo. È uno dei due o tre centravanti del momento, il nove assoluto. L’altro è un killer da area di rigore, un finalizzatore, ha una minore forza fisica. Con Vlahovic la Juve ha risolto i suoi problemi? Ha fatto un grande acquisto, anche se io parto da presupposti diversi, ho un’idea molto chiara del calcio e non la cambio. Quale? La squadra non si compra, si costruisce. I soldi non sono la soluzione, non sempre almeno. La Juve pensava di poter vincere in Europa prendendo Ronaldo e ha fatto peggio di prima. Nei fatti si è rivelata un’operazione sportivamente fallimentare. Trascuro per pudore il lato economico. In altre parole, la Juve ha fatto bene a Ronaldo, ma Ronaldo non ha fatto bene alla Juve. Se qualcuno è cambiato in questo mercato? È stato un mercato tranquillo. Pochissimi soldi, molte voci, le solite chiacchiere. Soltanto la Juve ha messo denaro vero sfruttando il recente aumento di capitale e il meccanismo delle uscite e delle entrate. Ha speso soldi suoi, è il privilegio dei grandi club. Per il resto prestiti, talvolta gratuiti, molti diritti e pochi obblighi, tentativi di ricucire, aggiustare, colmare i vuoti".