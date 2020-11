Intervistato da il Messaggero, il presidente della Federcalcio polacca ed ex attaccante della Juventus, Zbigniew Boniek, ha espresso la propria opinione sul campionato italiano.



"Per me lo vince ancora la Juventus. L'Inter ha una coppia di attaccanti fantastici come Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, ma manca l'abitudine a vincere. Il Milan è primo con Ibrahimovic, ma il campionato è lungo, non sempre devi fare la lepre".