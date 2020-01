Il difensore del Torino, Bonifazi torna alla Spal in prestito con diritto di riscatto fissato a 11/12 milioni di euro. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, a loro volta i granata chiedono il centrocampista Kurtic alla Spal, che vuole in cambio Meité, aspetta Dabo dalla Fiorentina e sogna Defrel della Sampdoria. Il centrocampista Mawuli al Ravenna, Cosmi chiama il difensore Felipe a Perugia.



In uscita dal Torino il giovane Millico verso il Chievo. Richiesti in Serie B anche i centrocampisti classe 2000 Onisa e Adopo, il difensore Buongiorno ha firmato col Trapani. Lecce su Djidji​. Iago Falque può tornare in Spagna: in pole ora c'è il Maiorca, dietro il Celta Vigo. In Italia ieri Genoa, Sampdoria e Atalanta hanno fatto i primi sondaggi col Toro. L'attaccante dell'Atalanta, Barrow è sempre più vicino al Bologna.