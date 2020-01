Kevin Bonifazi è uno dei giocatori che con ogni probabilità lascerà il Torino in questa sessione di mercato: il giocatore è richiesto dall'Atalanta e dalla Spal ma, per il momento, il direttore sportivo Massimo Bava ha bloccato ogni trattativa. Nessun giocatore lascerà la squadra prima delle prossime due partite.



Come anche il tecnico Walter Mazzarri ha spiegato in conferenza stampa, vista l'emergenza infortuni che ha colpito il Torino, di eventuali cessioni se ne parlerà solamente dopo le partite contro il Genoa in Coppa Italia e il Bologna in campionato. Tutto quindi rimandato alla prossima settimana.