Roberto Boninsegna parla di Edin Dzeko, nuovo attaccante dell'Inter: "A me è sempre piaciuto - dice alla Gazzetta dello Sport -. Parlo proprio di caratteristiche fisiche e tecniche, non guardate l'età, ma il giocatore. E' uno che impegna il difensore, lo fa sudare, fa reparto, gioca di sponda e vede pure la porta. In pratica, fa tutto: non ce ne sono molti così".