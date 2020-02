Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, l'ex centravanti di Inter e Juventus, Roberto Boninsegna, esprime la sua opinione sulla sfida di domenica sera tra nerazzurri e bianconeri.



“Entrambe si giocano il primato anche se la squadra favorita resta la Juve. A Lione c’è stato qualche problema, Sarri sembra non aver ancora trovato il bandolo della matassa. L’Inter ha ancora qualche lacuna. Soprattutto a livello di rosa perché non c’è il sostituto di Lukaku e manca un incontrista. Dovessero esser presenti questi due profili, la squadra nerazzurra potrebbe ambire a vincer lo scudetto. Non che non possa riuscirci ora, ma al momento mi sembra un po’ incompiuta sotto questo aspetto”.