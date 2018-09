Roberto Boninsegna, ex giocatore di Juve e Inter, ha parlato in un'intervista a Tuttosport, definendosi in maniera decisamente particolare: “Sono un “animale strano”: tifoso dell’Inter ma anche tiepidamente della Juventus, strano no? Così sono andato a vedere l’Inter a Sassuolo, non benissimo. E la Juve a Parma. Quelli che la Juve aveva in panchina potrebbero vincere il campionato. Sì, la Juve fa davvero gara a sé”.