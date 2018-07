Lorenzo Insigne, esterno offensivo del Napoli, parla a Premium Sport del possibile ritorno di Leonardo Bonucci alla Juve: "Da compagno di nazionale mi stupirebbe vederlo tornare alla Juve perché non si è lasciato bene. Dovesse succedere, qualche tifoso non lo accoglierà bene, ma ho un grande rapporto con lui e spero che vada bene per lui, se è questo che vuole".