Vorrei capire: era il fondo statunitense Elliott a dover risanare e rilanciare il Milan, oppure ci doveva pensare la Juventus per strani accordi tra le due società che ci sono oscuri e facciamo difficoltà a metabolizzare? Quando vedi che per un solo giocatore dei loro ne hai dovuti dare in cambio 2 dei tuoi, e a dettare le condizioni dell'operazione è sembrato sempre e solo il Milan, qualche riflessione la fai. Per riportare a casa Bonucci non è bastato il solo sacrificio di Caldara, bisognava per forza aggiungerci pure Higuain, altrimenti l'affare non si faceva.

A proposito, l'affare chi l'ha fatto?



