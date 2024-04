Bonucci, che disastro: entra solo per battere il rigore, lo sbaglia e il Fenerbahce è eliminato

Redazione CM

54 minuti fa



Serata da dimenticare per Leonardo Bonucci, che forse ha chiuso la sua carriera a livello europeo nel peggiore dei modi: l'ex difensore della Juventus, arrivato a gennaio dopo i sei mesi all'Union Berlino, è entrato nel recupero dei tempi supplementari nei quarti di finale di ritorno tra il suo Fenerbahce e l'Olympiacos, pari dopo il 3-2 dell'andata per i greci e l'1-0 del ritorno per i turchi. L'italiano è stato incaricato di battere il quinto rigore, l'ultimo della serie, quello che poteva risultare decisivo. Ma lo ha sbagliato.



LA SEQUENZA - Bonucci ha sostituito il mediano Yuksek, ha ascoltato il fischio finale e poi ha assistito ai primi nove rigori: hanno sbagliato per il Fener lo specialista Tadic e l'ex Roma Under, per l'Olympiacos El Arabi e Rodinei. Bonucci, appena 7 presenze tra Super Lig e Conference League in due mesi e mezzo, poteva portare la sequenza ad oltranza, ma il portiere Tzolakis ha intuito il suo tiro raggelando l'intero stadio di Istanbul.