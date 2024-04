Conference League, LIVE Aston Villa-Lille. Stasera Club Brugge-PAOK e Fenerbahce-Olympiacos

Redazione CM

7 minuti fa



Siamo giunti alle gare di ritorno dei quarti di finale di Conference League: il programma divide le quattro sfide in due tronconi e, insieme a Fiorentina-Viktoria Plzen (alla quale naturalmente dedichiamo un live a parte) c'è una sorta di finale anticipata tra i francesi del Lille allenati dall'ex Roma Paulo Fonseca e gli inglesi dell'Aston Villa guidati dallo specialista delle coppe Unai Emery. Si parte dal 2-1 per i Villans maturato la settimana scorsa in Inghilterra.



Alle 21 le altre due sfide: PAOK Salonicco contro Club Brugge (1-0 per i belgi all'andata, chi vince affronta in semifinale la Fiorentina o il Viktoria Plzen) e Fenerbahce-Olympiacos, con Dzeko e compagni che sono chiamati a ribaltare il 3-2 subito in Grecia dalla squadra in cui gioca l'altro ex Inter Jovetic.