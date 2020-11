. In due hanno fatto grande il reparto arretrato bianconero oltre a quello della Nazionale e sabato non ci saranno. Se per Chiellini, negli ultimi anni, gli infortuni sono stati parecchi, non si può dire altrettanto per l’eccellente tenuta atletica di Bonucci, un perno della squadra, che molti tifosi juventini continuano a criticare eccessivamente.