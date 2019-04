Il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci ha parlato a Sky Sport nel post partita di Cagliari-Juve.



IL GOL - "Sapevamo che marcando a zona lasciavano quella zona per il terzo tempo. L'avevamo preparato in allenamento. Non abbiamo mai avuto difficoltà".



ESULTANZA KEAN - "Mi piace parlare di quello che abbiamo fatto, una grande partita e siamo stati aggressivi sui laterali. Sapevamo che potevano metterci in difficoltà. Kean doveva pensare ad esultare, ad abbracciarci tutti insieme. Sapeva anche lui che avrebbe dovuto fare qualcosa di diverso".



BUU RAZZISTI - "C'è stato il 'buu' razzista dopo l'esultanza di Kean. Lì si è arrabbiato. Colpa a 50 e 50: Moise ha sbagliato, la curva ha sbagliato. Dobbiamo essere da esempio, dobbiamo crescere come sistema calcio per queste cose".