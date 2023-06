Leonardo Bonucci difensore dell'Italia e della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia di Italia-Spagna, semifinale di Nations League. Tanti i temi trattati che vanno dalla nazionale al club bianconero in chiave mercato.



LA NATIONS LEAGUE - "Vincere non fa mai male, vogliamo arrivare in finale incontriamo una grande nazione ma da parte nostra c'è consapevolezza."



GLI 'INTERISTI' IN NAZIONALE - "Come gruppo stiamo bene. Sono arrivati i ragazzi dell'Inter dispiaciuti ma pronti a ripartire. Il calcio è così ma ti offre rivincite in tempi brevi."



FRATTESI E ZANIOLO ALLA JUVE? - "Questo dovete chiederlo a chi fa il mercato. Sono due grandi prospetti per l''Italia che verrà, spero facciano esperienza in questo tipo di partite. Hanno tutte le qualità per vestire la maglia di grandi squadre".