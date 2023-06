Leonardo Bonucci e la Juventus potrebbero dirsi addio. E' l'unico giocatore rimasto della famosa BBC (lui, Barzagli e Chiellini), ma quella appena finita potrebbe essere stata la sua ultima stagione in bianconero.: l'esperienza in campo la porta l'intoccabile Danilo, Bremer è la certezza e Federico Gatti il nuovo che avanza. Per Bonucci potrebbe non esserci più spazio.- Per questo, mai come stavolta, le strade potrebbero separarsi, con la Juve che vorrebbe risparmiare sul suo ingaggio da 12 milioni lordi. Tuttosport ha analizzato la situazione spiegando che il suo agente è stato informato della possibile cessione,: si parla di un'ipotesi Marsiglia che deve però prima scegliere l'allenatore che sostotuirà Igor Tudor.- Sullo sfondo c'è, ma prima vuole raggiungere nuovi traguardi con la maglia della Nazionale. Il ct Mancini l'ha difeso dopo l'errore dell'altro giorno: "Ha fatto un errore, ma rimane sempre un giocatore importante". Poi arriva anche l'avvertimento: "E' chiaro che tutto finisce, vale per ogni calciatore". Un avviso per il futuro, con il rischio di perdere il posto nella difesa dell'Italia se dovesse trovare poco spazio nel club. Dopo 12 anni - intervallati solo dalla stagione al Milan - Bonucci può lasciare la Juve, il suo futuro diventa un rebus.