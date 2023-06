Lotito ha chiesto alla Juventus di avere il cartellino di Rovella come contropartita per Milinkovic. I bianconeri hanno detto no. La trattativa per il Sergente comunque va avanti. Resta in piedi la possibilità di inserire il riscatto di Luca Pellegrini per abbassare il prezzo del centrocampista serbo. Il presidente della Lazio però continua a chiedere una cifra complessiva vicina ai 40 milioni di euro.