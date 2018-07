Da capitano e simbolo del nuovo corso a partente quasi sicuro, quanto è cambiata la vita in rossonero di Leonardo. Lontani, lontanissimi i mesi caratterizzati dall'entusiasmo dei tifosi per aver strappato alla Juventus un vero e proprio simbolo. Il muro delle certezze intorno al numero 19 rossonero si sta sgretolando sempre di più.Una pazza idea nata qualche settimana fa ( leggi qui l'anticipazione ) e che sta diventando qualcosa di più concreto.Dal canto suo Leo, attraverso il suo entourage,dove potrebbe raggiungere un vecchio amico come Buffon. Un primo contatto tra Lucci ec'è stato, un segnale di come possa nascere una trattativa nel giro di qualche giorno.Secondo quanto risulta a calciomercato.com,La situazione del club rossonero è chiara da tempo, bisogna pensare soprattutto alle cessioni per generare plusvalenze e per ottenere una sorta di tesoretto da investire nel mercato in entrata.