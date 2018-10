Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha svelato un retroscena di mercato che lo riguarda, andato in scena durante l'estate e raccontato ai microfoni del Telegraph: "Mi voleva il Manchester United, ma volevo tornare a casa alla Juventus".



'HO PREFERITO LA JUVE AL MANCHESTER UNITED' - Proprio alla viglia della sfida al Manchester United in Champions League, in programma domani sera, il difensore azzurro ha voluto svelare come la sua strada si stesse intersecando a quella dei Red Devils, prima del ritorno a Torino: "Ci sono state alcune possibilità in passato sia con il Manchester City che con il Manchester United. Ho ricevuto un'offerta del City nel 2016 e ho anche parlato con il club, ma poi con la Juventus ho deciso di restare. Questa estate c'è stata un'offerta dello United, ma quando mi è stato detto che c'era la possibilità di tornare a casa alla Juventus, ho smesso di ascoltare tutte le altre offerte. In bianconero mi sento a casa, mi esprimo al meglio. Al Milan non ci sono riuscito, probabilmente perchè avevo già preso la decisione di tornare a casa".