I tifosi del Milan ieri sera hanno fischiato Bonucci, memori di come li ha trattati (è arrivato coperto d’oro, ha tolto a Kessie il numero di maglia che era già suo, si è preso la fascia da capitano, li ha guidati a un triste sesto posto e poi se n’è scappato alla Juve: ricordate uno che abbia messo assieme tante sciocchezze in appena dodici mesi?). Disapprovare i comportamenti di un protagonista del calcio, se lo si fa senza eccessi, è assolutamente legittimo, altrimenti vogliamo che la gente paghi il biglietto per dire sissignore di fronte a qualsiasi sgarbo, e questo ovviamente non si può fare.



