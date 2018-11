"Fino alla fine ho dato tutto per i colori bianconeri, ormai parte del mio DNA. Orgoglioso di aver sudato e gioito insieme. Importante continuare a crescere. Un grazie particolare va a tutti ragazzi della curva, porterò sempre con me il vostro affetto e sostegno". Salutava così, poco più tre mesi fa, quando lasciava il mondo bianconero, ma solo formalmente. Contratto firmato con lo Sporting Lisbona l'11 agosto e via pronto per una nuova avventura, ma non tutto è andato come programmato.