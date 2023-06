Non se ne va. Questo il messaggio lanciato da Leonardo Bonucci alla Juve. Che non ha proposto la risoluzione contrattuale ma ha spiegato come il capitano dovrà ripartire dal fondo delle gerarchie di Max Allegri. E che, se dovesse avere un'offerta ritenuta interessante per chiudere la carriera altrove con un ruolo da protagonista, il club lo aiuterà. Provando così a risparmiare il più possibile su quello che è uno degli ingaggi più pesanti della rosa: più di 6,5 milioni netti.