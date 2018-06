Leonardo Bonucci, capitano della nuova Italia guidata da Roberto Mancini, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine della partita persa dagli azzurri per 3-1 contro la Francia.



SULLA PARTITA - "Perdere non è mai bello. Dalle sconfitte dobbiamo analizzare gli errori commessi per capire cosa abbiamo sbagliato. Sono convinto che con un pizzico di cattiveria in più potevamo far meglio. Questa nazionale con tanti giovani può solo crescere".



SULLA PUNIZIONE GOL - "Il dialogo con Balotelli prima della punizione? Era una cosa su cui ci eravamo messi d'accordo prima. La seconda punizione la doveva tirare Pellegrini, ma la cosa è finita lì. Gli ho detto che avrei coperto il portiere".



SULLA FRANCIA - "Hanno giovani esperti, e questo fa la differenza. Giocano tutti in grandi squadre da protagonisti, sarà sicuramente fra le favorite al Mondiale".



SU BALOTELLI - "Basta parlare di Balotelli. Fa le partite che deve fare come gli altri, basta parlare solo di Mario altrimenti gli diamo troppe pressioni e sminuiamo gli altri. E' un valore aggiunto e ha nuova maturità, ma basta parlare solo di lui, questa è l'Italia di tutti quanti".