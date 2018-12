Già in passato, infatti, Bonucci ha dimostrato di patire oltre ogni misura lo strapotere fisico del centravanti colombiano:L'assenza di Miralem Pjanic motiva la scelta di Allegri in fase di possesso palla, ma a conti fatti gli effetti sono stati pagati a caro prezzo. Non carissimo, per carità.Al di là delle imprecisioni in marcatura del numero 19 bianconero soprattutto nei primi due mesi di stagione, inizia ad essere evidente come nella rosa juventina ci siano altri difensori centrali più adatti al duello puramente fisico con attaccanti di questo lignaggio.Nonostante tutto la Juve ha strappato un punto pesante su un campo difficile come quello di Bergamo, 50 punti in 18 partite sono un bottino pazzesco.? Guardando a questi mesi, anche la sua alternativa Nikola Kalinic potrebbe trasformarsi in uno spauracchio sulle palle aeree.Le caratteristiche di Bonucci sono uniche, se in fiducia e in forma resta un top player assoluto per il ruolo. Ma