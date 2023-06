Le prime due azioni sono state nostre. Poi c'è stato l'errore da parte mia ma siamo riusciti a reagire.E loro sono stati bravi a far gol nell'unica occasione che hanno avuto da fuori nel secondo tempo". È l'analisi diprotagonista in negativo in occasione disemifinale di Nations League persa 2-1 dagli Azzurri.Lo juventino ha proseguito focalizzandosi sul suo errore all'alba del match:L'errore è frutto dalla voglia di costruire da dietroLoro sono stati bravi nel pressing. Abbiamo sbagliato tanti passaggi e questo ti fare essere essere in affanno costantemente. Dispiace perchè abbiamo comunque creato: volevamo andarci a giocare la finale."Abbiamo fatto fatica ad andare in ripartenza, nel secondo tempo siamo riusciti a costruire poco. La sostituzione di Jorginho?nella ripresa la loro pressione ci ha messo in maggiore difficoltà. Sia ad uscire che a trovare la profondità.Non è la gara di stasera a cancellare il buon lavoro fatto. Domenica c'è un'altra gara da giocare e da vincere" ha proseguito Bonucci.Poi l'ultima analisi:ma stasera sono qui per prendermi la responsabilità di quella che è stata la partita.ora c'è la gara di domenica da preparare contro l'Olanda. Vedremo cosa deciderà il mister, poi faremo delle valutazioni tutti quanti in vista dei prossimi mesi".