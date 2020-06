Il difensore della Juventusha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport, a una settimana dalla ripartenza del calcio italiano dopo 3 mesi di stop per il coronavirus. Sfida al Milan in Coppa Italia e poi si riparte col campionato nel weekend del 20-21 giugno, sul quale Bonucci ha le idee molto chiare: ". Se non fosse così nascerebbero un sacco di storie, polemiche, ricorsi... Io non sono favorevole ad altre ipotesi.. Speriamo di arrivare al 2 agosto e decretare un vincitore. Sperando sia la Juve...".- "In questo campionato ci ha tolto un trofeo,. Ma adesso, dopo questa inattività, è difficile fare previsioni. Magari chi era in forma prima della pausa ora non lo è più, o viceversa. Sarà bello, entusiasmante. Come un campionato che ricomincia, con una griglia di partenza definita. Dovremo cercare in noi le risorse psicologiche e fisiche per questo nuovo inizio".- "Noi abbiamo avuto la fortuna di giocare con l’Inter nelle condizioni con le quali si ripartirà. Certo è anomalo. Il tifo è un elemento del calcio. Pesa sulla concentrazione, sulle reazioni emotive dei giocatori. Le risorse mentali delle quali parlavo sono queste.".- "Dovremo essere bravi a non farci condizionare da questo vantaggio che avremo sul Lione.. È troppo importante per cedere a inutili e pericolose sottovalutazioni. Anche noi, ad agosto, verremo da un tour de force impressionante. Bisognerà avere il massimo della concentrazione, altroché".- "Sono evidenti., a far capire alla squadra come gestire il tempo di un match. Lui, nei suoi cinque anni, in questo è stato un maestro.. Ha un gran bagaglio di conoscenze calcistiche ma ha saputo mettersi in discussione, ha avuto l’umiltà di capire le dinamiche di questo collettivo. Sono stato piacevolmente sorpreso, davvero. Abbiamo contatti quotidiani, momenti di confronto. È uno che vuole migliorare. Come voglio migliorare io, capendo il suo calcio. Che è originale, diverso da quelli che ho conosciuto prima".- "Fu un. C’erano stati screzi alla Juve e io, alla fine, specie dopo la sconfitta in Champions contro il Real Madrid,Quei mesi al Milan mi hanno consentito di guardarmi dentro e capire che il mio posto era nella Juventus, in questa che sento come la mia famiglia.. È stato un anno difficile. Ma non inutile. Al termine del quale sono stato molto contento di tornare a casa".