“Resto qui, non vado via, il tempo è scaduto“. Game over. Questa la clamorosa notizia con cui apre oggi La Gazzetta dello Sport a proposito di Mauro Icardi: “Così l’ultima mossa dell’ex capitano nerazzurro. Icardi l’ha fatto sapere all’Inter: non ci sono più i margini per trattare una sua cessione. E per margini si intendono quelli temporali: Mauro per motivi familiari non vuole organizzare un trasloco in poche settimane. Tanto da far sapere: almeno un altro anno giocherò in nerazzurro. E rifiuterà tutto, non solo Napoli e Roma ma pure la Juventus“, si legge sul quotidiano.