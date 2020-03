Secondo La Gazzetta dello Sport, c'è un club pronto a fare un'offerta molto importante per Sergej Milinkovic-Savic. Si tratterebbe del Paris Saint-Germain che si sarebbe già mosso in maniera seria, secondo il quotidiano: "Lotito ha ribadito di non volersi discostare dalla linea Maginot stabilita due anni fa (100 milioni per il suo cartellino), stavolta però le sua richiesta potrebbe essere soddisfatta", si legge.