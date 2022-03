Questo pomeriggio l’ex centrocampista di Fiorentina ed Inter Borja Valero è stato protagonista di un’intervista per il documentario "FEDI", nuova produzione di DAZN. Lo spagnolo ha parlato della sua passione per Firenze e per la maglia viola della Fiorentina. Queste le sue parole:



“Io e la mia famiglia ad un certo punto abbiamo parlato tra di noi e abbiamo detto: «Firenze è diventata casa nostra, perché non rimanerci?». Sono un fiorentino adottivo, appena arrivato sono subito entrato in sintonia con la gente di qui, ho conosciuto tante persone della città e da loro ho imparato come si vive e come funzionano le cose qui. Mi ritengo praticamente un fiorentino dentro. Sembra strano, ma ho molti più amici a Firenze che a Madrid, che è la città dove sono nato e cresciuto. Questo fa capire cosa rappresenta Firenze per me, a parte le bellezze artistiche mi piace tantissimo il senso ironico che hanno queste persone, mi trovo benissimo con loro perché anche io sono un po’ così”.



E aggiunge: “I miei amici scherzano molto con me. Dicono che dovremmo andare all’anagrafe a cambiarmi il nome, non più Borja ma «Grande Borja» perché è la prima cosa che mi dice la gente per strada. Sono soprannominato Il Sindaco, anche se sinceramente non so da cosa sia partita, però è molto bello. Se un giorno mi presentassi alle elezioni, probabilmente prenderei qualche volto. Mi ricordo perfettamente quando i tifosi sono venuti sotto casa mia, è stato un giorno importantissimo per me. Ricordo che allo stadio c’era una contestazione contro la società e poi tutti i tifosi si precipitarono sotto casa mia: mi hanno salutato, ringraziandomi di cuore per tutto quello che avevo fatto. Alla fine ho ricambiato la loro riconoscenza rimanendo qua a vivere, uno dei modi per riconoscere tutto l’affetto che mi hanno trasmesso”