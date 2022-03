Quest’oggi, ai margini di un evento per celebrare l’8 Marzo festa della donna, il sindaco di Firenze Dario Nardella è tornato a parlare del progetto per il nuovo Franchi, focalizzandosi sul problema di eventuali ricorsi che potrebbero mettere i bastoni tra le ruote al comune. Queste le sue parole:



"La giornata di ieri mi ha dato una carica fortissima, un entusiasmo come mai avevo provato in vista del futuro: adesso siamo in ballo e giocheremo tutte le carte per realizzare questa opera, visto che siamo già a buon punto visto che entro 59 ci sarà consegnato il progetto di fattibilità tecnica ed economica che sarà necessario per poter avere il finanziamento dal Ministero. Domani vedrò il ministro Franceschini e farò il punto con lui sul progetto Franchi. I ricorsi? Avevamo messo in conto scenari del genere: è stato il più difficile concorso internazionale mai realizzato in Italia negli ultimi anni, i nostri uffici hanno fatto un ottimo lavoro per cui siamo piuttosto tranquilli. Posso dire che qualunque ricorso non inficerà la tempistica perché grazie alle norme introdotte dal Governosui ricorsi amministrativi legati a progetti finanziati dal PNRR non ci possono essere sospensive, ma eventuali ricorsi vengono risolti “a valle", dopo la realizzazione dell’opera”.