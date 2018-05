Quando il calcio non ha età: Lamberto Boranga, ex portiere professionista di Perugia, Fiorentina, Reggiana, Brescia, Cesena, Varese, Parma e altre, proprio non ne vuole sapere di smettere di giocare a calcio. Nonostante gli ormai 76 anni di età.



RITORNO A 76 ANNI, COME QUANDO NELLA FIORENTINA... - L'estremo difensore, nato a Foligno il 30 ottobre del 1942, ha una passione innata per il gioco del pallone, tanto che nonostante l'età continua a scendere in campo: sabato infatti è tornato tra i pali nelle fila della Marottese, nel campionato marchigiano di terza categoria, contribuendo alla vittoria della propria squadra per 3-1 contro il Villa Ceccolini, davanti ad oltre 500 persone, accorse in gran parte per veder giocare lui. Negli occhi la stessa emozione di 50 anni fa, quando esordì nella Fiorentina subentrando ad Albertosi.



PARATE DECISIVE, AMMONIZIONE ED INFORTUNIO - Ecco le sue parole: "Ricordo e non dimentico quell'esordio di allora, ma nemmeno questo, anche se non nascondo che ora sento di avere maggiori responsabilità. La gente di Marotta, dove venivo al mare da ragazzino, mi ha accolto come meglio non sarebbe potuto accadere e io mi sento in tutto e per tutto uno di loro e darò il massimo per la squadra. Per giocare questa partita mi ero allenato con grande impegno con un preparatore e sono arrivato carico alla partita, ma non voglio fermarmi qui. Se devo darmi un voto alla prestazione in questa partita, non vado oltre il 6 perché posso fare meglio. Conoscendo di piu' i compagni ci sarebbe stata certamente una miglior intesa. Ma sono gia' pronto per la prossima...". La partita del rientro è stata ricca di eventi: tre parate decisive salutate dall'ovazione del pubblico, un'ammonizione per un diverbio con un avversario e la sostituzione per infortunio dopo 72 minuti, per un dolore alla coscia provocato dall'uscita in occasione del gol del 2-1.



PORTIERE, CARDIOLOGO E ATLETA - Ma Boranga non è solo un portiere: laureato in medicina e biologia, è tuttora in attività come cardiologo, e si è dedicato all'atletica leggera, conquistando titoli italiani e mondiali di categoria in varie discipline come il salto in alto, il salto triplo e lancio del peso. Prima di tornare in campo sabato con la Marottese lo aveva già fatto nel 1992 in Promozione umbra con il Bastardo e poi nel 2009, a 66 anni, con l'Ammeto, nella Seconda categoria umbra. Ora Boranga è tornato, e non vuole mollare.