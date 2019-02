Eric Bedouet, allenatore del Bordeaux, ha parlato nella conferenza stampa dopo la sfida contro il Guingamp di Yann Karamoh, attaccante in prestito dall'Inter: "Prestazione scandalosa? No, perché ha ricevuto una sanzione che non è piacevole per lui, per noi e per il suo entourage. Una decisione presa dalla dirigenza e che è qualcosa di grave. Deve rimettersi in sesto, perché non è semplice. E' come dopo un infortunio, quando un giocatore si ferma per 15 giorni ne risente fisicamente, non è facile tornare a giocare. Si deve rimettere al lavoro e deve essere esigente con sé stesso. Non è un giocatore a cui non importa di giocare. Forse è l'impressione che dà ad alcuni tifosi, ma non è così. Deve forse cambiare atteggiamento ma non è l'immagine che vuole mostrare, non è quel tipo di giocatore. E' ancora giovane e deve perfezionare questo aspetto. C'è tanto da lavorare con lui, da parte nostra anche per spiegargli come tenere un comportamento irreprensibile".