Un calciatore delle giovanili del Bordeaux è stato multato e sospeso dalla società. La decisione è stata presa perché scoperto a rubare le scarpe ai calciatori della prima squadra, per poi rivenderle sul web. Infatti, come riportato da RMC, il calciatore è stato successivamente smascherato dalla sua ex fidanzata, che non ha esitato ad avvertire la squadra. Il calciatore è stato ovviamente sospeso per una partita e sanzionato con una pesante multa.