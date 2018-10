In prestito dall'Inter al Bordeaux, Yann Karamoh parla ai canali del club francese: "Affronto questa avventura con gioia. Ho già conosciuto molti giocatori, dunque va alla grande. Il Bordeaux è un club famoso in Francia, questa opportunità mi consente di giocare: ho scelto questa società quando si è qualificata per l'Europa League. A quale giocatore mi ispiro? Ce ne sono tanti, ne dico due: Robinho e Neymar. Gli obiettivi? Giocare più partite possibili e dare il massimo per questa squadra, così che possano giovarne sia il sottoscritto che il club: mi ponevo gli stessi traguardi anche all'Inter, per me non cambia nulla".