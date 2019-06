In scadenza di contratto col Nantes, il 22enne terzino francese Enock Kwateng ha firmato un quadriennale fino a giugno 2023 col Bordeaux. Dove si giocherà il posto da titolare con l'italiano Raoul Bellanova, in arrivo sempre a parametro zero dal Milan. Un altro rinforzo per la difesa è il centrale ​Loïc Bessilé, 20 anni, che arriva dal Tolosa.