Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su Calciomercato.com,, da sgranocchiare con gli occhi. Ce lo stanno raccontando tutti, nell'appuntamento quotidiano Diario di una quarantena: film in tv, serie on line, pellicole cinematografiche su cinema che hanno aperto la propria sala via web, di tutto e di più, insomma. Calciomercato.com segnala quello che, per la redazione, vale la pena essere vistoSaghe che iniziano, proseguono, o continuano: Di Caprio, Russell Crowe​ e Pierce Brosnance n'è per tutti i gusti. Anche per gli amanti del calcio. Sì, perché l', stasera, torna al match con l'Australia del 2006., alle 21.20, su Rai 3 - Film svedese di Janus Metz Pedersen che racconta la mitica finale giocata da Borg e McEnroe sull'erba di Wimbledon nel 1980., ore 21.27, su Rete 4 - Una donna innocente si trova in carcere per omicidio e Russel Crowe interpreta il marito, un uomo normale disposto a tutto per riunire la famiglia. Nel cast: Elizabeth Banks, Liam Neeson, Olivia Wilde e Moran Atias. ., ore 21.04, sul 20 - James McTeigue dirige questo thriller spionistico del 2015 con protagonisti Milla Jovovich e Pierce Brosnan che è stato nel corso della sua carriera quattro volte James Bond., ore 21, su Sky Sport Collection (205): ottavo di finale del Mondiale tedesco che ha visto l'Italia vincere in finale contro la Francia., alle 21.14, su Premium Cinema +24 (314) - Diretto da Martin Scorsese e con Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg e Vera Farmiga, il gangster movie è ambientato a Boston e racconta la vicenda di un boss irlandese, Frank Costello, che infiltra un suo uomo nella polizia senza sapere, però, che la polizia ha avuto la sua stessa idea., alle 21.15, su Sky Cinema uno +24 (310) - 3 Oscar e 3 Golden Globe al road movie di Peter Farrelly con Viggo Mortensen e Mahershala Ali., su Netflix - Michael Finkel, giornalista che ha da poco terminato di lavorare con il New York Times, si ritrova a lottare per il suo lavoro dopo una storia conclusasi non bene. Un giorno, egli riceve la telefonata di un uomo riguardante Christian Longo, uno dei maggiori ricercati dell'Fbi, che è stato arrestato e ha dichiarato di essere Finkel. Michael e Christian finiscono così con l'incontrarsi., su Prime Video - Diretto da Paolo Genovese. La vicenda si svolge in una stanza, la sala da pranzo di Eva e Rocco: lei è un'analista, lui un chirurgo plastico. La coppia invita a cena gli amici di sempre, Lele e Carlotta, Cosimo e Bianca, e Peppe. A un certo punto, Eva propone un gioco: cosa succederebbe se ciascuno di loro mettesse il proprio cellulare sul tavolo e leggesse pubblicamente ogni sms arrivato?